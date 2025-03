Qual. Mondiali 2026, il gol di Osimhen non basta: solo un pari per la Nigeria

vedi letture

Avanzano le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. Nelle partite in programma per oggi, nel continente africano, e valide per la sesta giornata troviamo subito la Nigeria rimontata in maniera beffarda nel finale dallo Zimbabwe (in campo 90' Zemura dell'Udinese): inutile la rete di Victor Osimhen (di proprietà del Napoli e in prestito al Galatasaray) la classifica che comincia a scottare, vista la quarta posizione in classifica del gruppo C. Il milanista Chukwueze, partito titolare, ha disputato 55 minuti salvo poi essere sostituito.

Pari e patta invece tra Rwanda e Lesotho, con la prima ad agganciare il Benin uscito sconfitto nello scontro diretto con il Sudafrica (2-0). Bel colpo dell'Uganda invece ai danni della Guinea.

Le partite di oggi

Benin - Sudafrica 0-2: Foster 53', Adams 84'

Nigeria - Zimbabwe 1-1: Osimhen 74'; Chirewa 90'

Ruanda - Lesotho 1-1: Kwizera 58'; Fothoane 82'

Uganda - Guinea 1-0: Okello 36'

Angola - Capo Verde 1-2: Livramento 45'+2; Dala 50'; Livramento 63'

Classifica Gruppo C

1. Sudafrica 13 punti

2. Rwanda 8

3. Benin 8

4. Nigeria 7

5. Lesotho 6

6. Zimbabwe 4

Classifica Gruppo D

1. Capo Verde 13 punti

2. Camerun 9*

3. Libia 8*

4. Angola 7

5. Mauritius 5

6. Eswatini 2

*una gara in meno

Classifica Gruppo G

1. Algeria 12 punti*

2. Mozambico 12*

3. Uganda 9

4. Guinea 7

5. Botswana 6*

6. Somalia 1*

*una gara in meno

Classifica squadre secondo posto

1. Gabon 15 punti

2. Namibia 12

3. Mozambico 13*

4. Burkina Faso 11

5. Madagascar 10

6. RD del Congo 10*

7. Camerun 9*

8. Rwanda 8

9. Niger 6**

*una gara in meno

**due gare in meno