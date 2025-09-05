Qual. Mondiali 2026, tutti i risultati: Islanda e Grecia a valanga! Francia e Croazia ok
La serata di qualificazioni europee ai Mondiali 2026 ha offerto gol, spettacolo e qualche sorpresa. L’Italia di Gennaro Gattuso ha trovato la scintilla soltanto nella ripresa, ma alla fine ha travolto l’Estonia con un netto 5-0. Decisivi Kean, Raspadori, Bastoni e la doppietta di Retegui, che hanno regalato tre punti fondamentali agli Azzurri, ora terzi nel girone I ma con una partita in meno rispetto alle rivali.
Non è stata da meno l’Islanda, che ha strapazzato l’Azerbaigian con un eloquente 5-0, trascinata dalla doppietta di Johannesson. Pokerissimo anche per la Grecia, dominatrice sulla Bielorussia (5-1) con cinque marcatori diversi, segnale di un attacco corale e in grande fiducia. Tra le big, la Francia ha sofferto a tratti ma ha piegato l’Ucraina grazie a Olise e al sigillo di Mbappé, sempre più leader dei Bleus. Vittoria di misura per la Croazia, che supera le Isole Far Oer con il gol di Kramaric, mentre la Repubblica Ceca si conferma al comando del gruppo L vincendo in extremis in Montenegro (0-2).
Spettacolare il 2-2 tra Slovenia e Svezia: botta e risposta continuo e pari acciuffato dai padroni di casa al 90’ con Vipotnik. Più bloccata invece Danimarca-Scozia, chiusa sullo 0-0.
UEFA – Qualificazioni Mondiali, il programma di venerdì 5 settembre
Danimarca - Scozia 0-0
Faerøerne - Croazia 0-1: 31' Kramaric
Grecia - Bielorussia 5-1: 3'Karetsas, 17' Pavlidis, 21' Bakasetas, 36' Kourbelis, 63' Tzolis, 72' rig. Barkovskiy
Islanda - Azerbaigian 5-0: 45'+2 Palsson, 48' e 56' Johannesson, 66' Gudmundsson, 73' Hlynsson
Italia - Estonia 5-0: 58' Kean, 69' e 89' Retegui, 71' Raspadori, 92' Bastoni
Moldavia - Israele 0-4: 15' Peretz, 35' Solomon, 59' Baribo, 77' Gloukh
Montenegro - Repubblica Ceca 0-2: 3' Cerv, 97' Cerny
Slovenia - Svezia 2-2: 18' Elanga (Sv), 46' Lovric (Sl), 73' Ayari (Sv), 90' Vipotnik (Sl)
Svizzera - Kosovo 4-0: 22' Akanji, 25' e 45' Embolo, 39' Widmer
Ucraina - Francia 0-2: 10' Olise, 82' Mbappé
Classifiche
Gruppo B
Svizzera 3
Svezia 1
Slovenia 1
Kosovo 0
Gruppo C
Grecia 3
Scozia 1
Danimarca 1
Bielorussia 0
Gruppo D
Islanda 3
Francia 3
Ucraina 0
Azerbaigian 0
Gruppo I
Norvegia 12 (4 partite giocate)
Israele 9 (4)
Italia 6 (3)
Estonia 3 (5)
Moldavia 0 (4)
Gruppo L
Rep. Ceca 12 (5 partite giocate)
Croazia 9 (3)
Montenegro 6 (4)
Faerøerne 3 (4)
Gibilterra 0 (4)
