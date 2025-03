Qual. Mondiali, il Camerun cala il tris e resta secondo: zero minuti per Anguissa

A Yaoundé il Camerun batte 3-1 la Libia nel match valido per la sesta giornata del Gruppo D di qualificazione ai Mondiali 2026 per la zona africana.

I Leoni Indomabili, che superano in scioltezza i libici grazie alla doppietta di Aboubakar e alla rete di Mbeumo, restano al secondo posto il classifica a -1 da Capo Verde. Zero minuti per il centrocampista azzurro Frank Zambo Anguissa, che rientrerà a Napoli dopodomani. Ha assistito all'intero match dalla panchina.