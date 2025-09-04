Qual. Mondiali, la Turchia passa col brivido: alla Georgia non basta il gol di Kvara
Dopo l'importantissima vittoria del Galles in Kazakistan, si sono disputate altre due gare valide per le qualificazioni UEFA ai Mondiali del 2026. La Turchia di Vincenzo Montella vince in Georgia per 3-2, rischiando solo nel finale dopo il rosso di Yilmaz e la rete di Kvaratskhelia. Delusione per Malta: la squadra allenata da De Leo viene raggiunta al 97' dalla Lituania: segna Gineitis su calcio di rigore.
Qualificazioni europee, il programma di Giovedì 4 settembre
Terminate
Gruppo J
Kazakistan - Galles 0-1
Gruppo E
Georgia - Turchia 2-3
Gruppo G
Lituania - Malta 1-1
20.45
Gruppo A
Lussemburgo - Irlanda del Nord
Slovacchia - Germania
Gruppo E
Bulgaria - Spagna
Gruppo G
Olanda - Polonia
Gruppo J
Liechtenstein - Belgio
