Quante squadre in Europa? Il 9° posto in ogni caso non porterà in Conference: il regolamento

Quattro squadre hanno già staccato il pass per la prossima edizione della Champions League, la prima a 36 squadre e con il format a classifica unica. Ne resta almeno una, ma potrebbero essere anche due.

Incroci complicati. La Serie A ha infatti uno slot aggiuntivo - premiale - grazie al ranking stagionale. Se le italiane in corsa saranno cinque o sei dipende tutto dall'Atalanta: vincendo l'Europa League e concludendo il campionato al quinto posto, gli orobici "sbloccherebbero" infatti l'accesso della sesta classificata alla Champions. Cosa che non accadrebbe, è bene specificarlo, in caso di vittoria di Gasperini a Dublino e contestuale piazzamento al quarto (o terzo) posto in classifica: in quel caso le italiane in Champions rimarrebbero infatti cinque.

Dovendosi considerare, almeno potenzialmente, il sesto posto come utile per la qualificazione alla Champions, resta così in corsa anche la Fiorentina, che deve sperare in una serie di risultati (vincere le tre partite che restano con Roma e Lazio che non vadano oltre quota 62), ma è aritmeticamente ancora in corsa per tutte le tre competizioni UEFA.

Quasi fuori dai giochi Napoli e Torino, che nonostante il ritardo vanno comunque considerate ancora in corsa ma con l'ottavo posto, attualmente occupato proprio dai viola e che porta in Conference League, come obiettivo massimo. Il nono posto, invece, non darà in alcun caso accesso alle competizioni europee: se la Fiorentina vincesse la Conference chiudendo ottava in campionato, guadagnerebbe la partecipazione all'Europa League, ma a quel punto l'Italia non avrebbe alcuna squadra in corsa nella terza coppa, in virtù dei regolamenti UEFA.