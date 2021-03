Quanto guadagna Milik? Balzo in avanti importante rispetto al Napoli: le cifre

Arkadiusz Milik è il pezzo da novanta della finestra invernale del mercato francese. Uno di quei rinforzi che non ti aspetti e che rilanciano le ambizioni di un club che è stato mortificato dalla brutta figura in Champions League e sul quale sono stati sollevati dubbi sulla sua continuità. L'edizione odierna de L'Equipe ha svelato le cifre degli ingaggi dei calciatori di Ligue 1 e il polacco che ha fatto un enorme balzo economico rispetto al periodo di Napoli: dai 2.5 milioni netti a stagione con i partenopei passiamo ai 3.7 che percepirà ogni stagione in Provenza.

NON L'INGAGGIO MASSIMO - La cosa che sorprende maggiormente, però, è che Milik non è il giocatore più pagato dell'OM, per ora. Florian Thauvin gli è davanti di poco ma questi dovrebbero essere i suoi ultimi mesi a Marsiglia, magari proprio per venire a giocare in Italia. Intanto l'avventura del centravanti inizia a procedere: 4 reti in 7 partite, risultato fin qui tutt'altro che malvagio considerando la lunga inattività e un infortunio che lo ha messo ko quasi subito dopo il suo arrivo.