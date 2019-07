"Quel treno per Yuma", la citazione nel tweet del Napoli scatena i tifosi: tre indizi che portano a James?

Napoli-James, in tempi di mercato ogni indizio può far scatenare le fantasie di tifosi ed addetti ai lavori. Oggi ci ha pensato il Napoli a creare alone di mister attorno ad un tweet: dopo l'arrivo della squadra a Dimaro, sul profilo Twitter del Napoli è infatti apparsa la locandina di "Quel treno per Yuma", film western del 1957 che vede tra i protagonisti il "Bandito" Ben Wade. E proprio "El Bandido" è il soprannome dell'attaccante colombiano. Non solo: il remake del film del 2007 è stato diretto da James Mangold, un simpatico caso di omonimia con il campione di proprietà del Real Madrid. E, volendo trovare il terzo indizio, il film è stato prodotto proprio dalla Columbia, magari un accenno proprio alla nazionalità del prossimo acquisto del Napoli?

E tra poco arriveranno quelli del treno...per Yuma... pic.twitter.com/PjGdN4VIYj — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 6 luglio 2019