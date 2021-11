Questa cosa su Anguissa ce l'avevano già detta

Mentre acquistava (in prestito) un centrocampista, il Napoli accoglieva un fantasista. Ci avevano già raccontato delle qualità di Anguissa, mediano del Fulham abituato al dribbling. In Italia non ha avuto particolari problemi a confermarsi. Del Napoli è il giocatore che rischia di più la giocata. Nella speciale classifica del campionato, è il sesto giocatore che dribbla di più: 3.3 quelli tentati a partita, più di lui solo Felipe Anderson, Zaniolo, Deulofeu, Rafael Leao e Pellegrini.

Anguissa dribbla più di Ilicic, Chiesa e Cuadrado. Specialisti della fantasia e dello sprint. Ma c'è un'altra statistica ancora più importante. Dei 3.3 dribbling tentati a partita, ad Anguissa ne riescono 2.4. Meglio di lui sa fare solo Felipe Anderson (2.7 contro i 4.6 tentati). Ciò vuol dire che il camerunense, oltre ad avere personalità, ha anche doti tecniche notevoli. Nonostante l'altezza e la stazza fisica. Un gran colpo.