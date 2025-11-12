Questione Stadi, Uva: "Euro 2032 occasione che non possiamo perdere"

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Euro 2032 è un'occasione che non possiamo perdere: uniamo le forze, l'Uefa sarà un facilitatore con la sua esperienza e le sue conoscenze". Lo ha detto il direttore esecutivo dell'Uefa per la sostenibilità sociale e ambientale e delegato per Euro 2032, Michele Uva, intervenendo a Bruxelles al convegno 'Le infrastrutture sportive europee come motore di rigenerazione urbana e sociale'. "Gli stadi costruiti o riqualificati in Italia negli ultimi 18 anni - ha sottolineato - sono frutto di investimenti personali. Serve una politica di sistema. Euro 2032 dà la grande occasione di fare un salto di qualità, innanzitutto con un cambio di mentalità". "Da italiano - ha aggiunto Uva - l'invito per il 2032 è di metterci tutti insieme, Uefa, Comitato organizzatore, governo, amministrazioni locali e tutti gli stakeholder: così ne avranno un vantaggio lo sport europeo e quello italiano. L'Europeo è l'unico evento per nazionali che porti ricavi all'Uefa: i due miliardi di utili generati dal torneo in Germania saranno reinvestiti nel calcio giovanile e in quello femminile. Il modello è questo". Il convegno - organizzato da Lara Magoni, del Gruppo Conservatori e Riformisti - si è aperto con un saluto del presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha affermato come "le infrastrutture sportive possano rappresentare un esempio di innovazione, inclusione e integrazione nei tessuti urbani in modo intelligente e sostenibile.

E' la sfida che dobbiamo cogliere con Euro 2032". Il presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli, ha sottolineato "la nomina del Commissario agli stadi, Massimo Sessa, e la vendita di San Siro a Inter e Milan", e affermato che negli stadi "il ritardo é ormai atavico. Dobbiamo pensare a nuovi impianti che vivano sette giorni su sette, legandoli allo sviluppo delle comunità che li ospitano. Occorre creare un sistema integrato che fa Paese. Ma purtroppo solo l'8% degli stadi è in mano a soggetti privati. Noi come Lega Serie A dobbiamo metterci nelle condizioni di essere una centrale acquisti a disposizione specie dei club più piccoli". Le società Atalanta e Udinese hanno illustrato le rispettive case history, raccontando come la New Balance Arena di Bergamo e il Bluenergy Stadium di Udine costituiscano oggi esempi di "acquisizione e riqualificazione di un impianto esistente, che da isola diventa tassello rigenerativo". (ANSA).