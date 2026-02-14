Napoli-Roma, difese a confronto: giallorossi primi, ottimo rendimento interno per gli azzurri

Domani alle 20:45 andrà in scena una sfida fondamentale per la corsa Champions: il Napoli guidato da Antonio Conte ospiterà la Roma allenata da Gian Piero Gasperini in un confronto che si preannuncia intenso e ricco di tensione. I giallorossi arrivano all’appuntamento forti di una fase difensiva di altissimo livello, con appena 14 reti incassate in 24 giornate, 6 in casa e 8 in trasferta, il miglior rendimento in assoluto del campionato. Al contrario, il Napoli ha subito 23 gol, con una media di 0.95 gol a partita, evidenziando delle vulnerabilità difensive. I campioni d'Italia, però, in casa sono la seconda miglior difesa, al pari di Milan e Como hanno subito solo 9 gol.

La compattezza del reparto arretrato ha consentito alla Roma di neutralizzare molte delle iniziative avversarie, rappresentando un punto di forza determinante in questa fase della stagione. Il confronto metterà di fronte due squadre con caratteristiche differenti: se la Roma ha costruito le proprie fortune sulla solidità difensiva e su 29 gol realizzati, il Napoli si presenta con un attacco più prolifico, capace di segnare 36 reti, ma con maggiori fragilità dietro, come dimostrano i 23 gol subiti.