Ufficiale Tudor riparte dalla Premier League: ufficiale l'accordo con gli Spurs

Il Tottenham ripartirà dall'ex allenatore di Juventus e Lazio, Igor Tudor. Dopo l'esonero di Thomas Frank, è il croato il profilo scelto dagli Spurs per cercare di svoltare dopo un inizio di stagione deludente, soprattutto in Premier League.

Nel comunicato ufficiale, il club ha chiarito la linea: “Igor arriva con un obiettivo chiaro: migliorare le prestazioni, ottenere risultati e risalire la classifica. Il suo compito è portare organizzazione, intensità e competitività in una fase decisiva dell’annata”. Tudor ha accolto la sfida con toni diretti: “È un onore entrare in un momento così importante. So quale responsabilità mi è stata affidata: dare continuità alle prestazioni e competere con convinzione in ogni gara”.