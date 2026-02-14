Prima da titolare per Ngonge in Spagna: l'Espanyol sfida il Celta Vigo

Dopo l'esordio nel campionato spagnolo con assist, Cyril Ngonge partirà titolare nel match tra l'Espanyol ed il Celta Vigo.

Il calciatore belga si è trasferito nel mese di gennaio ne La Liga, dopo un'esperienza poco felice al Torino dove ha totalizzato 1 gol e 2 assist.