Ufficiale Castel Volturno, allenamento mattutino in vista della Roma: il report del club

Alla vigilia di Napoli-Roma, posticipo della 25ª giornata di campionato, in programma domani alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona, la squadra di Antonio Conte si è allenata stamattina al Training Center di Castel Volturno.

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: "Meno uno a Napoli-Roma. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro i giallorossi. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico".