Ufficiale La Coppa d'Africa tornerà nel 2027 e si giocherà in estate!

La Coppa d’Africa tornerà nel 2027, a distanza di un anno e mezzo dall’ultima edizione vinta a gennaio dal Senegal di Mané. Ma ci sarà una grande differenza: la prossima competizione si disputerà in estate! Come confermato dal presidente della CAF, Patrice Motsepe, il torneo sarà ospitato da Kenya, Tanzania e Uganda fra il 19 giugno e il 18 luglio.

Una notizia di gradimento per i tantissimi club che nel corso delle ultime stagioni hanno concesso i propri calciatori alle appartenenti nazionali durante periodi di calcio giocato, solitamente a gennaio. Dall’edizione successiva la Coppa d’Africa si giocherà ogni 4 anni.