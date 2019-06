Radio Marte - Almendra, ora il Napoli cerca di abbassare il prezzo: gli agenti fanno pressione, le ultime

Augustin Almendra (19) è ormai da mesi accostato al Napoli, in un tira e molla che non ha ancora visto la trattativa con il Boca Juniors. A dare le ultime sulla situazione è la redazione di sigonfialarete.com: "Dopo due offerte ufficiali respinte, la prima delle quali risaliva a gennaio, rispettivamente da 15 e da 18 milioni di euro, da ormai un mese il Boca aveva aperto alla possibilità di cedere Almendra per un valore diverso da quello della clausola da 30 milioni di dollari e che il grosso dell’accordo sulle cifre era stato trovato tra i 20 e i 22 milioni di euro. Vi avevamo detto che non c’erano più distanze siderali tra domanda e offerta e che a separare Almendra, che ha un accordo col Napoli da ormai 6 mesi, dall’azzurro, c’era solo qualche dettaglio, legato a tassazioni, commissioni e altri costi secondari. Insomma, milione più, milione meno.

Angelici sperava che la kermesse (Mondiale Under 20, ndr) alzasse il valore del cartellino di Almendra e gli permettesse di essere accontentato dal Napoli in tutte le sue richieste, fino all’ultimo centesimo. La scommessa però è andata male: Almendra, complice un disguido di cui vi abbiamo raccontato a suo tempo con il Ct Batista, ha giocato solo 9 minuti più recupero nell’intera competizione, deprezzandosi ulteriormente. L’accordo di massima che Napoli e Boca avevano raggiunto era sulla parola e servirebbe adesso che venisse messo nero su bianco, ma ora è il Napoli che, rispetto a quella bozza di accordo, tira la corda e fa un passo indietro, usando quanto accaduto al mundialito come prova dell’ipervalutazione del giocatore, che adesso ritiene opportuno pagare meno e poco interessano a De Laurentiis e Giuntoli i presunti problemi tra Almendra e Batista, conta la sostanza. In pratica, la situazione adesso è ribaltata. Adesso è Giuntoli che ha tutto l’interesse a prendere tempo: ogni giorno che passa Almendra vale meno di quei 20/22 milioni pattuiti. Gli agenti, che sono impazienti di portarlo a Napoli ormai da 6 mesi e che avevano dato al Napoli la priorità assoluta dando poco ascolto alle altre proposte convinti che la chiusura con il club azzurro fosse imminente, ora sono un po’ preoccupati dal cambio di atteggiamento di Giuntoli. D’altro canto però hanno la certezza che adesso, dovesse arrivare la terza proposta scritta del Napoli, questa verrebbe finalmente accettata con ogni certezza da Angelici, anche complice la continua pressione pro-Napoli che proprio gli agenti hanno esercitato e stanno esercitando sul Boca".