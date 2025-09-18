Ranking FIFA, l'Italia torna in Top 10. E in vetta c'è una novità

Rientra nella top ten del Ranking FIFA l'Italia che, grazie ai successi con Estonia e Israele nelle due gare del girone delle qualificazioni mondiali giocate a inizio mese, guadagna una posizione e si porta al 10° posto della classifica. La Spagna al comando per la prima volta dal 2014 - Con oltre 200 partite disputate in tutto il mondo dall’ultimo aggiornamento, sono tante le novità. La principale in vetta, dove Spagna e Francia superano l’Argentina portandosi rispettivamente al primo e al secondo posto del ranking. In testa dall’aprile 2023, l’Albiceleste cede quindi lo scettro, mentre le Furie Rosse tornano a comandare la classifica undici anni dopo l’ultima volta.

Chi sale e chi scende - Guadagnano una posizione anche Portogallo (5°) e Croazia (9ª), mentre perdono terreno il Brasile (6°, -1) e la Germania (12ª, -3): i tedeschi escono per la prima volta dalla top ten dall’ottobre 2024 a causa della sconfitta con la Slovacchia all’esordio nelle qualificazioni mondiali. La nazionale che fa registrare i maggiori progressi è proprio la Slovacchia (42ª, +10), ma guadagnano diverse posizioni anche Gambia (115ª, +8), Madagascar (108°, +7), Paraguay (37°, +6), Uganda (82ª, +6), Libia (112ª, +5), Suriname (131°, +5) e Isole Faroe (136°, +5). Il prossimo Ranking FIFA - si apprende dai canali della FIGC - sarà pubblicato il 23 ottobre.