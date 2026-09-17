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Fiorentina-Napoli, biglietti settore ospiti in vendita: info e dettagli

Fiorentina-Napoli, biglietti settore ospiti in vendita: info e dettagliTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:30Notizie
di Fabio Tarantino
Fiorentina-Napoli: via alla vendita dei biglietti per il settore ospiti

La vendita dei tagliandi dedicati al settore ospiti per la sfida tra Fiorentina e Napoli scatta ufficialmente alle ore 15:00 di oggi. L'organizzazione ha stabilito che la finestra di acquisto rimarrà aperta fino alle ore 19:00 della giornata di sabato, ovvero la vigilia del match, offrendo così una stretta tempistica ai tifosi partenopei per garantirsi un posto sugli spalti per l'incontro di domenica.

Misure organizzative e requisiti per i tifosi azzurri

L'accesso al settore riservato alla tifoseria ospite sarà soggetto a precise restrizioni stabilite dalle autorità e dai club. La capienza effettiva resta infatti subordinata alle specifiche misure organizzative disposte per l'evento. Inoltre, la vendita è destinata in via esclusiva ai soli possessori della Fidelity Card della SSC Napoli.