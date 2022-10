Raspadori eguaglia Del Piero e Ravanelli: sempre in gol nelle sue prime tre gare di Champions

Giacomo Raspadori in Champions League viaggia sulle orme di due illustri suoi connazionali del passato come Del Piero e Ravanelli.

TuttoNapoli.net

Giacomo Raspadori in Champions League viaggia sulle orme di due illustri suoi connazionali del passato come Del Piero e Ravanelli. L'attaccante del Napoli, segnando anche nella gara contro l'Ajax, ha trovato la via della rete anche nella sua terza presenza nella massima competizione europea per club, eguagliando appunto i due ex juventini, unici italiani ad esserci mai riusciti prima d'ora.