Raspadori non segna da 3 mesi in Serie A: solo due volte ha avuto un digiuno più lungo

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Genoa è il bersaglio preferito di Giacomo Raspadori in Serie A: quattro gol. L’ultima rete del classe 2000 in campionato risale però al 4 novembre scorso contro la Salernitana: da allora ha disputato 12 gare, solo due volte in Serie A l’attaccante italiano ha collezionato più match di fila senza marcature: 14 tra l’agosto e il dicembre 2021 e 14 tra il settembre 2022 e l’aprile 2023. A riportare il dato statistico è Opta.