Record in Serie A: il Napoli è la sesta diversa capolista in 6 giornate

Statistica interessante, quella che sottolinea il giornalista Tancredi Palmeri sul proprio profilo X: il Napoli al primo posto in classifica significa che per la prima volta nella storia nelle prime sei giornate del massimo campionato italiano si sono alternate sei capolista diverse, in solitaria o per differenza reti: Atalanta, Juventus, Inter, Udinese, Torino, Napoli.

Serie A, la classifica aggiornata in attesa del posticipo del lunedì Parma-Cagliari

Napoli 13 punti

Juventus 12

Milan 11

Inter 11

Torino 11

Lazio 10

Udinese 10

Empoli 10

Roma 9

Como 8

Atalanta 7

Bologna 7

Fiorentina 7

Hellas Verona 6

Parma 5*

Genoa 5

Lecce 5

Venezia 4

Monza 3

Cagliari 2*

* una partita in meno

Il programma della sesta giornata

Milan-Lecce 3-0

Udinese-Inter 2-3

Genoa-Juventus 0-3

Bologna-Atalanta 1-1

Torino-Lazio 2-3

Como-Verona 3-2

Roma-Venezia 2-1

Empoli-Fiorentina 0-0

Napoli-Monza 2-0

Parma-Cagliari in programma lunedì 30 settembre alle 20.45