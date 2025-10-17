Recuperi e dubbi verso Torino: Conte può anticipare le rotazioni Champions
Ultime su formazione in casa Napoli su Tmw con l'attesa per la gara contro il Torino e il punto sui giocatori che Conte recupera e quelli invece indisponibili.
II recupero di Politano
leri l'equilibratore tattico di Conte s'è allenato in gruppo, ha smaltito il problema muscolare, ma ad oggi Conte non dovrebbe rischiarlo subito dal primo minuto contro il Torino per averlo poi al meglio con Psv e Inter ed evitargli cosi subito tre gare di fila ed un altro sovraccarico. II sostituto sulla carta è David Neres, in cerca di spazio sulla sua corsia preferita, ma il brasiliano non è certo dell'impiego dal primo minuto: se Conte non volesse perdere le qualità difensive di Politano potrebbe optare anche per l'ipotesi Elmas o persino Spinazzola adattato alto.
Dubbi anche in difesa
Out Amir Rrahmani che avrà bisogno di almeno un'altra settimana per rientrare senza rischi e quindi riflessioni anche al centro della difesa. Conte recupera Buongiorno, ma potrebbe valere lo stesso discorso fatto per Politano: da evitare tre partite di fila, al rientro dopo un infortunio, e quindi spazio a Juan Jesus e Beukema. Anche per quest'ultimo ultime riflessioni quest'oggi perché non è da escludere l'impiego di Marianucci (non in lista Champions) per anticipare anche una rotazione per l'ex Bologna.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
