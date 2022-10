Report da Castel Volturno: ripresa degli allenamenti, le ultime su Rrahmani

Il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti a Castel Volturno in vista della gara di domenica contro la Roma, ecco il report ufficiale

Il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti a Castel Volturno in vista della gara di domenica contro la Roma, ecco il report ufficiale: "La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto esercitazione finalizzata al possesso palla e partitina a campo ridotto. Rrahmani ha fatto terapie".