Report SSC Napoli: Demme si è allenato in gruppo, le ultime

Allenamento mattutino per il Napoli. Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Allenamento mattutino per il Napoli. Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra e successivamente si sono spostati in campo dove hanno svolto lavoro di forza, accelerazioni e seduta tattica. Chiusura di sessione con partita a campo ridotto. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Demme ha fatto intera seduta in gruppo.