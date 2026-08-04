Report SSC Napoli: azzurri in campo questa mattina al Patini

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Il Napoli si è allenato questa mattina al Patini. Ecco il report ufficiale del club azzurro. Gli azzurri sono scesi in campo al mattino allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il gruppo è stato impegnato in una fase di attivazione e a seguire in una serie di esercitazioni su palla inattiva.