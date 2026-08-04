Foto SSCNapoli, presentata la terza maglia 2026-27: rievocato il rosso iconico del passato

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Terza maglia SSCNapoli - “Tutto il Rosso di Napoli”, la nuova Maglia Third per la stagione 2026/27

Con una nota ufficiale, SSC Napoli presenta “Tutto il Rosso di Napoli”, la nuova Maglia Third per la stagione 2026/27, realizzata in collaborazione con EA7. Questo il comunicato diffuso dal club partenopeo: "Nell’anno del Centenario, che coincide con il quarantesimo anniversario della conquista del primo storico Scudetto nella stagione 1986/87, il Club ha scelto di riportare in campo una maglia iconica, capace di rievocare una delle pagine più indimenticabili della storia azzurra.

Ma il rosso non è soltanto memoria. È il segno di un sentimento che appartiene alla gente prima ancora che alla squadra, il segno di una grandezza che continua a nascere nei quartieri, nelle case e nelle voci di chi vive Napoli ogni giorno, "in questo abbraccio d'amore tra il mare azzurro e il calore di una montagna di fuoco". Mentre il calcio contemporaneo costruisce vetrine sempre più patinate, il Napoli racconta le proprie radici e traccia la sua traiettoria, unica e fuori dagli schemi. La campagna di lancio, realizzata da PURO, prodotta da Luca Gardella e diretta da Gabriele Savino, interpreta il Napoli Momentum attraverso un linguaggio che unisce lo stile classico del videoclip a uno sguardo documentaristico. Un racconto reale, autentico, capace di restituire l’umanità e le radici profonde di una città nella quale il calcio resta legato a tutto ciò che fa sentire i napoletani “protagonisti di questa vita”.

Terza maglia 2026-27 - Le caratteristiche

La Maglia Gara Third 2026/27 si sviluppa su una base di colore rosso intenso, arricchita da dettagli che reinterpretano in chiave contemporanea le divise storiche del Club. Il colletto e il fondo manica in costina rigata presentano inserti a strisce bianche e azzurre, mentre le travette laterali a contrasto valorizzano gli spacchi sui fianchi e il fondo leggermente stondato. I loghi SSC Napoli ed EA7 sono proposti in posizione invertita, in omaggio alle maglie del passato. All’interno del collo è presente il logo “ceNto”, dettaglio esclusivo dedicato al Centenario del Club, mentre la scritta “Partenopei” sul retro del collo celebra le radici e l’orgoglio di un’intera città.

Novità della stagione è la tecnologia NFC integrata nella patch “Authentic”, attraverso la quale sarà possibile accedere a contenuti esclusivi dedicati al mondo SSC Napoli. La struttura tecnica della maglia è progettata per garantire elevate prestazioni e massimo comfort. Il tessuto riproduce la trama della tradizionale lavorazione a maglia, mentre la rete ultraleggera ed elastica utilizzata sul retro e negli inserti sotto le maniche assicura traspirabilità e libertà di movimento. La vestibilità Regular Fit garantisce il giusto equilibrio tra comfort e performance. La Maglia Third 2026/27 è disponibile da oggi presso gli store ufficiali SSC Napoli, sullo store online ufficiale e nei punti vendita autorizzati.