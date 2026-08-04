Castel di Sangro, day 5: allenamento mattutino a breve su Tuttonapoli
premi F5 per il live o CLICCA QUI per il racconto su Radio Tutto Napoli (oggi live dalle 8 alle 19)
10.05 - Entrano in campo i primi azzurri, può iniziare la seduta con un lavoro di attivazione.
9.45 - Inizia l'affluenza con la tribuna piena per la parte centrale
9.30 - Lo staff prepara il campo e l'attrezzatura per la seduta d'allenamento.
Amici di Tutto Napoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina del quinto giorno di allenamenti del Napoli nel secondo ritiro estivo a Castel di Sangro. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro