Repubblica - Caos in Lega, alta tensione tra i club di A: più di uno scontro (anche il Napoli) tra le fazioni

E' una Lega di Serie A spaccata, come dimostrato nel corso delle ultime settimane sul tanto dibattuto tema ripartenza. Secondo Repubblica.it, ci sono scontri frontali tra più club. L'Inter di Beppe Marotta, es esempio, contro la Lazio di Claudio Lotito. O, ancora, i club felici di tornare in campo, tra cui c'è anche il Napoli, e quelli che proprio non ne volevano sapere. E poi c'è la fazione Cairo, che non vede di buon occhio il presidente federale Gabriele Gravina. Quasi un tutti contro tutti e - si legge - un dirigente bene introdotto in Lega ipotizza che "Sarà così sino a maggio 2021".