Resta o va via? Difensori centrali: la maxi-plusvalenza e le nuove gerarchie

Tra gli infortuni di Koulibaly ed ora quello di Manolas, la coppia di centrali che ha fatto sognare i tifosi azzurri in estate potrebbe sciogliersi senza lasciare grandi ricordi. Nonostante l'emergenza, con la crisi economica che avrà forti ripercussioni anche sul calcio, dalla Premier sono diversi i club che possono avvicinare le pretese di De Laurentiis (e del giocatore). Non alle cifre di qualche anno fa, ovvero gli oltre 100mln di euro rifiutati dal Chelsea, ma sui 70-80mln può avvenire l'addio con United e Liverpool in prima fila. Il Napoli s'è già mosso a gennaio per Rrahmani, tra le rivelazioni del campionati, ma potrebbe rappresentare anche il sostituto di Maksimovic, ancora alle prese col rinnovo del contratto. In uscita Luperto, che con Gattuso non ha più visto il campo, ma prodotto del settore giovanile che potrebbe diventare importante in ottica liste.

Percentuali partenza

Koulibaly 90%

Luperto 50%

Maksimovic 40%

Manolas 10%

Rrahmani 0%