Resta o va via? Mezzali: tre gioielli ed il quarto al posto del 'parigino'

Con il centrocampo a tre, ma anche con l'arrivo di Demme, Gattuso ha trovato una fisionomia di squadra con due mezzali di qualità come Fabian e Zielinski. Non a caso la società s'è mossa con forza per il rinnovo del polacco e spingendo per quello di Fabian per respingere le sirene spagnole. Anche per lo spagnolo la permanenza è molto probabile, considerando la difficoltà anche per club come Real e Barça di mettere su maxi-offerte nel bel mezzo della crisi per il Coronavirus. Considerando la crescita del gioiellino '99 Elmas, preso in grande considerazione dal tecnico, il Napoli potrebbe monetizzare da Allan (decisamente fuori dai piani sin dall'allontanamento dell'allenamento e la mancata convocazione per Cagliari) ed inserire un giocatore d'interdizione (probabilmente un giovane) senza troppa fretta. Non va trascurato, inoltre, che con la titolarità di Demme anche Lobotka può agire all'occorrenza da mezzala di qualità.

Percentuali partenza

Allan 80%

Fabian 20%

Zielinski 10%

Elmas 0%