Resta o va via? Portieri: uno è di troppo. E sulle scelte peseranno pure le "liste"

La nostra panoramica sul rinnovamento parte dai movimenti tra i pali. Il Napoli sembrava aver trovato un pacchetto d'altissimo livello, ma l'abbondanza porterà probabilmente ad un restyling. Con Gattuso le gerarchie sono state sovvertite, ma come vi abbiamo svelato (qui) per la società Alex Meret è un investimento da tutelare ed il nazionale italiano sta lavorando sui punti deboli - dal gioco con i piedi alla leadership tra i pali - per ritrovare la titolarità (probabilmente a partire dalla prossima stagione). Gattuso però non ama l'alternanza tra i pali, del resto si tratta di un ruolo dove c'è un numero uno designato ed un dodicesimo, ed a quel punto resta da capire la volontà di Ospina. In ogni caso, almeno un movimento è certo perché per le liste federali il Napoli potrebbe avere bisogno (per evitare tagli dolorosi) di un prodotto del settore giovanile e da qui i rumors sul possibile ritorno di Sepe.

Percentuali partenza

Ospina 60%

Karnezis 60%

Meret 10%