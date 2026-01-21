Retroscena blocco mercato: le big astenute non sono contro la norma, i dettagli
Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il Napoli resta vincolato al mercato a saldo zero (ecco come funziona) durante la sessione invernale dei trasferimenti e con ogni probabilità la situazione non cambierà fino alla chiusura di questa finestra di calciomercato.
"C’è da capire eventualmente se e con quali tempistiche la Lega Serie A riuscirà a dare seguito a questa richiesta. In ogni caso, va sottolineato che le perplessità degli astenuti – Inter, Juventus e Roma – e del club contrario – il Milan – non riguardano tanto il merito della questione, quindi la possibilità di utilizzare la liquidità accantonata dal Napoli (a quota 174 milioni di euro al 30 giugno 2025) per rientrare nei parametri dell’indicatore del costo del lavoro allargato.
Il punto centrale della questione concerne soprattutto il metodo e le tempistiche di questa mossa, ritenendo inopportuno intervenire sulle regole legate al Costo del Lavoro Allargato a stagione in corso e a mercato di gennaio già cominciato".
