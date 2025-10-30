Retroscena De Bruyne: ha mandato questo messaggio durante la festa di Halloween

Retroscena De Bruyne: ha mandato questo messaggio durante la festa di Halloween
di Pierpaolo Matrone

Dopo la delusione di Eindhoven, il Napoli cerca una nuova identità, cementata dalla festa di Halloween voluta da capitan Di Lorenzo a Santa Lucia. Una serata a porte chiuse, nel giorno di riposo concesso da Conte, per staccare e fare gruppo. L'edizione di oggi de Il Mattino, parlando della festa, si sofferma anche su Kevin De Bruyne.

Tra maschere da Batman e mantelli, la squadra ha dimostrato unità. L'unico assente era l'infortunato Kevin De Bruyne, operato in Belgio. L'asso belga, però, non ha mancato di far sentire la sua presenza: "Mi dispiace non essere con voi, avevo già pronto il mio costume", ha scherzato, mandando un segnale forte di appartenenza.