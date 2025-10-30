Retroscena De Bruyne: ha mandato questo messaggio durante la festa di Halloween

Dopo la delusione di Eindhoven, il Napoli cerca una nuova identità, cementata dalla festa di Halloween voluta da capitan Di Lorenzo a Santa Lucia. Una serata a porte chiuse, nel giorno di riposo concesso da Conte, per staccare e fare gruppo. L'edizione di oggi de Il Mattino, parlando della festa, si sofferma anche su Kevin De Bruyne.

Tra maschere da Batman e mantelli, la squadra ha dimostrato unità. L'unico assente era l'infortunato Kevin De Bruyne, operato in Belgio. L'asso belga, però, non ha mancato di far sentire la sua presenza: "Mi dispiace non essere con voi, avevo già pronto il mio costume", ha scherzato, mandando un segnale forte di appartenenza.