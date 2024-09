Retroscena Rabiot: 'no' a Milan e Galatasaray, ora gli resta solo l'Arabia Saudita

Il centrocampista francese non ha prima accettato l'offerta di rinnovo del club bianconero e poi ha fatto spallucce davanti alla proposta del Milan

Tra coloro che sono ancora senza squadra, uno dei nomi più importanti è sicuramente quello di Adrien Rabiot, che è svincolato dopo che lo scorso 30 giugno è scaduto il suo contratto con la Juventus. Come spiega l'edizione del Corriere della Sera in edicola stamattina, il centrocampista francese non ha prima accettato l'offerta di rinnovo del club bianconero e poi ha fatto spallucce davanti alla proposta del Milan di diventare uno dei leader dello spogliatoio milanista e uno degli idoli di San Siro.

Rabiot, che ha aspettato per tutta l'estate prestigiosi club della Premier League e che negli ultimi giorni si è mostrato freddo davanti alla corte del Galatasaray in Turchia, ora sta valutando di andare a giocare in Arabia Saudita: l’Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo, ha infatti pronto per lui un contratto di tre anni da 20 milioni a stagione.