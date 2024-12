Ricordate cosa si diceva di Neres? Il sospetto è stato confermato

vedi letture

Ed ora come lo si può rimettere in panchina? Lo show di David Neres contro l’Udinese e contro il Genoa ha confermato un sospetto, ovvero la possibilità di vederlo sempre più spesso tra i titolari o comunque primissima alternativa per le corsie laterali di attacco non appena avrebbe avuto più spazio per dimostrare il proprio valore.

L’infortunio di Kvaratskhelia gli ha permesso di dimostrare tutte le sue qualità non solo a destra, ma anche a sinistra, in una corsia in cui - parole sue - lui si esprime comunque bene, ma non come a destra, suo ruolo naturale. Toccherà adesso a Conte decidere: dal Venezia in poi, il Napoli ha un titolare aggiunto e sarà solamente un piacere per il tecnico azzurro scegliere ogni volta in base alle caratteristiche degli avversari e allo stato di forma degli stessi esterni offensivi.