Ufficiale Ricordate Ounas? Era svincolato, ora l'ex Napoli ha trovato una nuova squadra

Dopo le cinque stagioni e mezzo al Napoli, di cui due trascorse in prestito tra Nizza, Cagliari e Crotone, la carriera di Adam Ounas si è avviata ad una lenata discesa. Il trasferimento dagli azzurri al Lille a gennaio 2023 lo ha portato a 38 presenze con il club francese, per poi finire senza rinnovo di contratto e sulla lista degli svincolati.

Per lui non è stato semplicissimo neanche trovare una nuova squadra, tanto che è rimasto svincolato finora. Si era parlato persino di un suo ritorno in Serie A, con il Genoa che era interessato in caso non si fosse chiuso per Balotelli, ma alla fine la carriera dell'algerino proseguirà in Qatar. È stato infatti ufficializzato oggi il tesseramento di Ounas da parte di Al-Sadd Sports Club, squadra della città di Doha militante nella massima divisione qatariota. Il classe '96 ha firmato un contratto fino al 2026.