Ricordate Vinicius? Ripete tre volte il rigore, lo sbaglia sempre: ipnotizzato da Perez

vedi letture

Ricordate Vinicius? L'ex attaccante del Napoli, oggi al Gremio, è stato protagonista di un episodio che ha del curioso e che sta facendo tanto discutere. Durante la partita contro Palestino in Copa Sudamericana, infatti, l'attaccante ha sbagliato tre calci di rigore consecutivi tra l'incredulità dei presenti, compagni compresi. Perez, il portiere, ha ribattuto il primo tentativo, poi però l'arbitro ha fatto ripetere il penalty e ancora parata.

Incredibile Vinicius jr: tre rigori falliti di fila

Si arriva così al terzo tentativo, con la tensione altissima, ma senza cambiamenti nel risultato: Pérez aspetta fino all’ultimo e para anche questo rigore, stavolta in modo regolare. Tre parate, tre errori per Vinicius, in una sequenza che ha lasciato senza parole compagni, avversari e tifosi. Nonostante l’episodio, la stagione dell’ex Napoli, Tottenham, Benfica, Monaco, PSV e Galatasaray resta positiva, con 13 gol in 26 presenze totali da quando è approdato al Grêmio nel luglio 2025.