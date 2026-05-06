Ufficiale Bologna, Italiano sorride: tre rientri in gruppo nell'allenamento di oggi

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Il Bologna si è ritrovato questa mattina a Casteldebole per riprendere gli allenamenti. Dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari, la truppa rossoblù ha iniziato la marcia di avvicinamento alla trasferta di Napoli in programma lunedì prossimo. L'Europa ormai è irraggiungibile ma mister Vincenzo Italiano è intenzionato a chiudere al meglio la stagione per poi impostare quella successiva.

Bologna, buone notizie dall'infermeria

La formazione rossoblù ha svolto al centro sportivo una seduta incentrata su esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle preceduta dalla tradizionale attivazione atletica. Buone notizie arrivano dall'infermeria con Lukasz Skorupski, Joao Mario e Thijs Dallinga che hanno svolto lavoro con i compagni. Come si legge nel report pubblicato dal sito ufficiale del club, Nicolò Casale e Nicolò Cambiaghi sono stati sottoposti a terapie.