Ufficiale Napoli-Bologna, trasferta vietata ai residenti in Emilia Romagna

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Il provvedimento - si legge in nella nota della Prefettura - è stato adottato su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l'incontro di calcio "S.S.C. Napoli - Bologna FC 1909", valevole per il campionato nazionale di calcio di Serie A 2025/2026, in programma lunedì 11 maggio 2026, allo stadio "D.A. Maradona" di Napoli, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Emilia Romagna.

Il provvedimento - si legge in nella nota della Prefettura - è stato adottato su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive dello scorso 29 aprile e su proposta della Questura di Napoli che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica.