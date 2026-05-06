Ufficiale Napoli-Bologna, arbitra Piccinini con Marini al VAR: la sestina completa

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Oggi alle 12:04 Notizie di di @ArturoMinervini

La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Colarossi e Yoshikawa, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Perri.