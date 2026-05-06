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Napoli-Bologna, arbitra Piccinini con Marini al VAR: la sestina completa
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La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Colarossi e Yoshikawa, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Perri.
Sarà Marco Piccinini a dirigere Napoli-Bologna, gara in programma lunedì 11 maggio alle ore 20.45 allo stadio Maradona. La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Colarossi e Yoshikawa, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Perri. Al VAR ci sarà Marini, con Giua designato come AVAR.
La designazione completa:
Napoli-Bologna: Piccinini
Assistenti: Colarossi-Yoshikawa
IV ufficiale: Perri
VAR: Marini
AVAR: Giua
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