Riecco Politano e il dubbio McTominay: ultime di formazione verso la Roma

Con quale formazione scenderà in campo il Napoli nel big match di domenica contro la Roma? A due giorni dalla partita, Tuttomercatoweb.com prova a disegnare un probabile undici: "Il grande dubbio Scott: Antonio Conte incrocia le dita per recuperare McTominay in vista della sfida alla Roma, anche se la sua presenza dal primo minuto resta ancora in dubbio per il match di domenica sera al Maradona. Nel 3-4-2-1 si riapre il duello tra Meret e Milinkovic-Savic per una maglia da titolare tra i pali con quest’ultimo leggermente favorito.

In difesa spazio a Beukema e Rrahmani, con Buongiorno favorito su Olivera per sostituire lo squalificato Juan Jesus. Sulla fascia destra Politano è pronto a riprendersi il posto, mentre a sinistra Spinazzola viaggia verso la conferma. In mezzo al campo agirà Lobotka: al suo fianco, se Scott non dovesse farcela, possibile arretramento di Elmas con Giovane più avanzato. Davanti, a completare il reparto offensivo, Vergara e Hojlund".