Grazie a McTominay (e non solo) la Serie A ha venduto i diritti tv in Scozia

vedi letture

La Serie A sbarca anche in Scozia, con un’attenzione speciale ai calciatori scozzesi impegnati nel campionato italiano. La BBC ha infatti raggiunto un accordo con la Lega Serie A per trasmettere otto partite in diretta, tutte con protagonisti i nazionali della Scozia che militano in Italia.

Tra questi spiccano Scott McTominay e Billy Gilmour, beniamini del Napoli, ma anche Che Adams, Lewis Ferguson, Josh Doig e Kieron Bowie. Il primo appuntamento è fissato per domenica su BBC Alba, con Torino-Bologna trasmessa in diretta.

L’iniziativa accompagna l’avvicinamento alla Coppa del Mondo estiva e, come spiegato dal commentatore Lex O’Henley, rappresenta “un momento entusiasmante per seguire da vicino i nostri giocatori impegnati in Italia”.