Roma, Gasperini recupera due titolari per il Napoli: gli indisponibili scendono a 5

Allenamento mattutino per la Roma in vista della importantissima partita contro il Napoli: ottime notizie per Gasperini, che recupera Dybala e Soulé, regolarmente in gruppo.

Ancora a parte ancora Hermoso, Koné, Ferguson, Dovbyk ed El Shaarawy: per loro difficilmente ci sarà la convocazione per la sfida ai partenopei. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.