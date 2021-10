RILEGGI LIVE - Fiorentina-Napoli 1-2 (28' Martinez Quarta, 38' Lozano, 50' Rrahmani): gli azzurri vincono in rimonta

Il Napoli vince anche a Firenze e fa sette su sette in campionato. I ragazzi di Spalletti battono la Fiorentina in rimonta grazie ai gol di Lozano e Rrahmani.

20.02 FINISCE QUI!

91' - Ammonito Demme per un intervento in ritardo su Nico Gonzalez.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

88' - Napoli ora con tutti gli effettivi nella propria metà campo, si difende con ordine tenendo i reparti molto stretti. Fiorentina che non riesce a sfondare.

86' - La Fiorentina ora prova il forcing finale alla ricerca del pari.

83' - Doppia sostituzione per il Napoli: entrano Mertens e Petagna, fuori Fabian Ruiz e Osimhen.

81' - Ritmi bassi ora al Franchi. La squadra di Italiano fatica ad alzare la pressione, stanca e frastornata dopo la rimonta azzurra.

77' - Tre cambi per la Fiorentina: dentro Kokorin, Benassi e Maleh, fuori Bonaventura, Duncan e Odriozola.

73' - POLITANO! Grande accelarazione dell'esterno azzurro: fa fuori Biraghi, punta Martinez Quarta e si accentra. Tiro col mancino che termina di poco a lato.

70' - Altro cambio tra le fila degli azzurri: esce capitan Insigne, rimpiazzato da Demme.

68' - Cartellino giallo per Mario Rui che strattona Sottil.

67' - Si rialza il nigeriano, nulla di grave per lui.

66' - Osimhen rimane a terra dopo uno scontro avuto con Milenkovic: gioco fermo.

65' - Sostituzione per la Fiorentina: entra Torreira al posto di Pulgar.

62' - ELMAS! Straordinaria azione di Osimhen che entra in area e serve al centro Elmas, tutto solo. Il macedone non trova di un soffio il pallone con la porta praticamente vuota

61' - SOTTIL! Occasione per i padroni di casa: Sottil calcia forte, tiro centrale che impegna Ospina.

59' - Nico Gonzalez fa fuori Di Lorenzo sulla sinistra, serve Vlahovic in area azzurra ma il serbo liscia il pallone.

58' - Cambi anche nel Napoli: entrano Politano ed Elmas al posto di Zielinski e Lozano.

57' - Esce Callejon ed entra Sottil.

56' - Mischia in area del Napoli: Milenkovic fa da sponda al centro, Rrahmani salva sulla linea e poi libera la difesa azzurra.

54' - Ammonito anche Anguissa, giallo per lui.

52' - Cartellino giallo per Pulgar per un fallo da dietro su Lozano.

50' - GOOOOOL DEL NAPOLIIIII! Schema su calcio piazzato: finta di Insigne che lascia la battuta a Zielinski. Il polacco pesca Rrahmani che sorprende la difesa viola e di testa batte Dragowski.

49' - Inizio forte della Fiorentina: i viola cominciano la ripresa a ritmi alti come nel primo tempo.

47' - Vlahovic raccoglie l'angolo di Biraghi e in girata tenta la conclusione, murata però da Anguissa.

19.12 - SI RIPARTE! Comincia la ripresa.

Termina 1-1 il primo tempo del Franchi. Fiorentina avanti con il gol di Martinez Quarta sugli sviluppi di un corner, il Napoli pareggia i conti dopo dieci minuti. Bravo Lozano a farsi trovare pronto e insaccare in porta dopo l'errore dal dischetto di Insigne. Squadre negli spogliatoi.

18.52 - Termina il primo tempo.

45' - Concesso un minuto di recupero.

45' - OSIMHEN! Insigne appoggia al limite per Zielinski che scucchiaia al centro dell'area per Osimhen. Il nigeriano prova una rovesciata spettacolare, il pallone termina di poco fuori.

43' - Ora il Napoli alza la pressione, vuole imporre il gioco e sfruttare il momento positivo dovuto al gol del pari.

41' - L'arbitro Sozza ammonisce Vincenzo Italiano per proteste.

38' - GOOOOL DEL NAPOLIIII! Insigne si presenta dagli undici metri ma sbaglia. Sulla ribattuta il più veloce di tutti è Lozano a spingere il pallone in porta e a segnare il gol dell'1-1.

37' - Ammonito il difensore argentino della Fiorentina.

36' - RIGORE PER IL NAPOLI! Pallone in profondità di Fabian per Osimhen. Con il primo controllo taglia la strada a Martinez Quarta che stende il nigeriano in area.

33' - LOZANO! Di Lorenzo serve il messicano che sguscia ed entra in area. Da posizione defilata calcia in porta, smanaccia Dragowski.

31' - Ammonito Bonaventura per una sbracciata ai danni di Mario Rui.

28' - GOL DELLA FIORENTINA! Calcio d'angolo viola che pesca Vlahovic al centro. Il serbo fa da sponda per Martinez Quarta che da pochi passi batte Ospina.

27' - Callejon va alla battuta di un calcio d'angolo a uscire. Milenkovic è più bravo di tutti a colpire di testa. Pallone altissimo sopra la traversa.

25' - Milenkovic vuole anticipare Osimhen ma gli frana addosso e commette fallo.

22' - Sugli sviluppi di un corner battuto da Insigne, svetta Anguissa. Colpo di testa che si alza sopra la traversa.

20' - Contrasto tra Nico Gonzalez e Di Lorenzo. L'argentino commette fallo, punizione per gli azzurri.

18' - PULGAR! Duncan si incunea sul lato corto dell'area e scarica fuori per Pulgar: destro preciso del cileno, bravo Ospina a deviare.

15' - Duncan sgambetta Fabian Ruiz: fischia Sozza, punizione per il Napoli.

13' - Applausi di tutto lo stadio per ricordare l'ex capitano viola Davide Astori.

11' - Insigne prova a premiare il taglio di Lozano: pallone troppo sul portiere che blocca senza problemi.

9' - Vlahovic si allarga a sinistra e prova il cross, ma Koulibaly è attento in area e allontana il pallone.

7' - Koulibaly prova a ribaltare velocemente l'azione: lancio troppo lungo

5' - Callejon prova a pescare Nico Gonzalez in area: cross sballato e rimessa dal fondo per il Napoli.

4' - La Fiorentina vuole fare la partita in questo avvio e tenere il pallino del gioco.

2' - Insigne prova a lanciare subito in profondità Osimhen, ma il suo suggerimento è fuori misura

18.05 - PARTITI! Inizia il match.

17.58 - Squadre in campo

17:55 - Squadre nel tunnel, pronte per fare il loro ingresso sul terreno di gioco.

17.48 - Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Fiorentina: “Come ho visto la squadra dopo il ko in Europa League? Ho visto una squadra che ha cercato di analizzare bene gli errori, come ci sono in tutte le partite. La partita l’abbiamo avuta in mano in maniera serena all’inizio, poi l’episodio negativo ci ha condizionato ma siamo convinti delle nostre forze e ora pensiamo alla Fiorentina che è un ostacolo importante.

Passi avanti nel rinnovo di Insigne? In questo momento pensiamo al campo, sia Lorenzo che la proprietà. Stiamo parlando col ragazzo e il suo agente, siamo sereni e fiduciosi sul futuro.

Vlahovic-Osimhen? E’ sempre bello vedere due grandi calciatori, ma sarà bello vedere lo scontro fra due squadre che vivono un bel momento. Sarà un test importante”.

17.45 - Mario Rui, terzino azzurro, nel pre-partita di Fiorentina-Napoli, ai microfoni di DAZN, ha dichiarato: “L’espulsione in Europa League? L’ho vissuta con dispiacere per aver lasciato i miei compagni in inferiorità numerica, ma la squadra mi è stata vicina e l’importante è reagire oggi”.

17.44 - Nel pre-partita di Fiorentina-Napoli, l'ex azzurro Josè Maria Callejon ha parlato ai microfon di DAZN: "Sono stati anni meravigliosi a Napoli. Per me è una partita speciale ma in settimana sono stato tranquillo, la partita è importante per me ma anche per la squadra. Siamo in un momento ottimo, affrontiamo la squadra che fa il miglior calcio e la prima in classifica. Speriamo di essere all'altezza".

17.35 - Napoli in campo per il riscaldamento. Gli azzurri, quest'oggi in completo rosso, sono entrati sul terreno di gioco del Franchi guidati dal capitano Loreno Insigne.

17.30 - Bella accoglienza per l’ex preparatore dei portieri viola Alejandro Rosalen Lopez, passato nel corso dell’estate al Napoli: al momento dell’ingresso degli estremi difensori azzurri sul campo per il riscaldamento. Rosalen Lopez è stato applaudito da alcune centinaia di tifosi viola, sparse per tutto lo stadio. Il preparatore ha risposto alzando le mani al cielo per ringraziare, battendosi anche il pugno sul cuore.

17.00 - Adam Ounas non sarà a disposizione per la gara di oggi contro la Fiorentina. L’attaccante, in seguito a un risentimento muscolare accusato al termine del l’allenamento di ieri, questa mattina si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al retto femorale destro.

16.55 - Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina-Napoli, match delle 18 valido per la settima giornata di campionato. Spalletti fa rifiatare Politano e si affida a Lozano per attaccare la linea alta della Fiorentina. A centrocampo Anguissa e Zielinski agiranno ai fianco del solito Fabian, con il polacco pronto ad alzarsi da sottopunta. In difesa rientra Rrahmani, in coppia con Koulibaly, e Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. Tra i pali invece si confermato titolare in campionato Ospina.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez. All. Italiano

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Italiano deve fare a meno ancora di Castrovilli e dovrebbe confermare l'undici delle ultime settimane. L'unico dubbio è legato a chi affiancherà Milenkovic al centro della difesa: in rialzo le quotazioni di Igor, più rapido per contrastare l'attacco alla profondità di Osimhen, in ballottaggio con Martinez Quarta. Per il resto Odriozola e Biraghi ai lati mentre a centrocampo Bonaventura, Torreira (favorito su Pulgar) e Duncan con la conferma del tridente Callejon, Vlahovic, Gonzalez, al rientro dopo il turno di squalifica.

Il tecnico - che intanto ritrova tra i convocati anche Ghoulam dopo Mertens - per affrontare i viola al massimo ha scelto l'undici titolare già prima della sfida con lo Spartak Mosca provando a preservarlo il più possibile. L'ha fatto intendere chiaramente con la spiegazione del cambio di Insigne al 40' ("devo pensare anche a Firenze") oppure nelle due gare di fila di Politano nell'ottica di avere Lozano dall'inizio a Firenze: un altro giocatore, oltre Osimhen, per attaccare al meglio la profondità sulla linea alta dei viola. A centrocampo è stato risparmiato il primo tempo ad Anguissa ed il secondo a Zielinski, che agiranno col solito Fabian, ed in difesa rientrerà Rrahmani, in coppia con Koulibaly, e Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. Tra i pali invece si rivedrà Ospina, a tutti gli effetti balzato di nuovo davanti a Meret dopo l'ultimo infortunio.

Luciano Spalletti vuole voltare subito pagina. Il tecnico del Napoli in conferenza stampa ha relegato ad episodico il ko contro lo Spartak Mosca, maturato con oltre un'ora di gioco in inferiorità numerica, dopo una prima mezz'ora di pieno controllo, ed ha evidenziato a più riprese le difficoltà del match contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, il test probabilmente più difficile di questo inizio stagione dei partenopei e che può dire tanto sulle potenzialità degli azzurri che dovranno contenere un gioco propositivo fatto di linea altissima e pressing ultra-offensivo: "In ogni partita non c'è nulla di scontato, con lo Spartak ad esempio s'è passati dal pieno dominio a subirla totalmente dopo l'episodio del rosso. La Fiorentina è una grande squadra - ha proseguito - per me era più una sorpresa negli anni scors. Ora è allenata molto bene, ti viene addosso forte, da grande squadra, e servirà la forza del Napoli nella sua totalità".

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Napoli