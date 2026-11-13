Ultimo giorno di riposo concesso da Allegri: domani la squadra si ritroverà a Castel Volturno

Napoli, terminano i cinque giorni di riposo concessi da Allegri dopo il pareggio con la Lazio. Domani la squadra tornerà ad allenarsi.

Ultimo giorno di riposo per il Napoli, che si prepara a tornare al lavoro dopo il pareggio per 1-1 contro la Lazio al Diego Armando Maradona. Massimiliano Allegri aveva concesso alla squadra cinque giorni liberi in occasione della sosta per le nazionali, permettendo ai calciatori di recuperare energie dopo gli ultimi impegni. Da domani, però, si tornerà a lavorare sul campo per preparare la ripresa del campionato e provare a invertire il rendimento delle ultime settimane.

Napoli, domani la ripresa a Castel Volturno: gruppo senza i nazionali

Il centro sportivo di Castel Volturno riaprirà ufficialmente le porte ai calciatori rimasti a disposizione di Allegri, mentre gli altri continueranno a essere impegnati con le rispettive nazionali. In realtà, il centro tecnico azzurro non è rimasto completamente deserto durante questi giorni: diversi giocatori lo hanno frequentato anche nel periodo di riposo. Da domani riprenderà invece il programma di allenamenti collettivi, con lo staff chiamato a sfruttare la sosta per lavorare sulla condizione della squadra e preparare i prossimi appuntamenti.