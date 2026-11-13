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Gilmour e McTominay titolari in Scozia-Macedonia: Pocognoli li schiera in due ruoli diversi
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Due azzurri in campo dal primo minuto con la Scozia: Gilmour e McTominay affrontano la Macedonia del Nord di Elmas in Nations League.
Impegno internazionale per i calciatori del Napoli. Billy Gilmour e Scott McTominay sono stati schierati titolari dal commissario tecnico Sebastien Pocognoli nella sfida tra Scozia e Macedonia del Nord, valida per la quinta giornata della Lega B di Nations League.
Scozia-Macedonia del Nord, le scelte su Gilmour e McTominay
Gilmour agirà in mezzo al campo al fianco del centrocampista del Bologna Lewis Ferguson, mentre McTominay sarà impiegato in posizione offensiva insieme all'attaccante del Torino Che Adams. Dall'altra parte ci sarà la Macedonia del Nord dell'ex azzurro Eljif Elmas.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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