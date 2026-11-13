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Milinkovic-Savic titolare in nazionale: il portiere azzurro sfida la Germania con la Serbia
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Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, parte dal primo minuto nella sfida di Nations League tra Serbia e Germania.
Impegno internazionale per Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere del Napoli è stato scelto come titolare dalla Serbia per la sfida contro la Germania, valida per la Lega A di Nations League.
Serbia-Germania, Milinkovic-Savic dal primo minuto
L'estremo difensore azzurro difenderà dunque i pali della propria nazionale in un appuntamento importante della competizione europea. Un'altra occasione per mettersi in mostra anche con la maglia della Serbia.
SERBIA (4-3-3): Milinković-Savić; Nedeljković, Gudelj, Milenković, Babić; Samardžić, Doždić, Milinković-Savić, Sukačev; Cvetković, Tadic. All. Paunovic
GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Treu, Thiaw, Tah, Mittelstädt; Kimmich, Pavlović; Gruda, Wirtz, Scherant; Havertz. All. Klopp
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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