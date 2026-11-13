“Nembo Kid”, Vergara show con la Francia: voti alti in pagella

Italia-Francia 3-1, Vergara decisivo: entrato nella ripresa, propizia il rigore del 3-1. Voto 7 e paragone con “Nembo Kid”

Antonio Vergara è stato tra i protagonisti di Italia-Francia, vinta 3-1 dagli azzurri a San Siro. Il giocatore del Napoli è entrato nella ripresa e ha cambiato il volto della sua partita, propiziando il rigore del 3-1. Una prestazione che gli è valsa elogi e un voto alto nelle pagelle, e che conferma la sua capacità di incidere quando gioca in un ruolo offensivo.

Il 7 di Sky Sport per l’esterno azzurro

Come si legge nelle pagelle di Sky Sport firmate da Stefano De Grandis, Vergara ha preso 7. Subentrato al 62', ha mostrato il consueto spunto e ha portato la Nazionale al secondo calcio di rigore della serata. Il giudizio si apre con un paragone da supereroe: “Nembo Kid” con la maglia dell’Italia, a differenza del Napoli, dove è più sommesso. Una lettura che sottolinea la differenza di rendimento tra club e Nazionale, e che valorizza la sua capacità di trovare sempre la giocata giusta quando entra in campo.