“Nembo Kid”, Vergara show con la Francia: voti alti in pagella
Antonio Vergara è stato tra i protagonisti di Italia-Francia, vinta 3-1 dagli azzurri a San Siro. Il giocatore del Napoli è entrato nella ripresa e ha cambiato il volto della sua partita, propiziando il rigore del 3-1. Una prestazione che gli è valsa elogi e un voto alto nelle pagelle, e che conferma la sua capacità di incidere quando gioca in un ruolo offensivo.
Il 7 di Sky Sport per l’esterno azzurro
Come si legge nelle pagelle di Sky Sport firmate da Stefano De Grandis, Vergara ha preso 7. Subentrato al 62', ha mostrato il consueto spunto e ha portato la Nazionale al secondo calcio di rigore della serata. Il giudizio si apre con un paragone da supereroe: “Nembo Kid” con la maglia dell’Italia, a differenza del Napoli, dove è più sommesso. Una lettura che sottolinea la differenza di rendimento tra club e Nazionale, e che valorizza la sua capacità di trovare sempre la giocata giusta quando entra in campo.
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