Tuttonapoli Allegri guarda alle nazionali: due 'colpi' subito pronti per il Napoli

In attesa che il mercato entri nel vivo, il Napoli potrebbe già trovare in casa due risorse preziose per il proprio futuro. I primi due "colpi" a disposizione di Massimiliano Allegri possono essere Antonio Vergara e Kevin De Bruyne, protagonisti con le rispettive nazionali nelle recenti sfide internazionali. Due giocatori dalle caratteristiche differenti, ma accomunati da qualità tecniche e capacità di incidere che potrebbero rivelarsi fondamentali per gli azzurri.

Vergara e De Bruyne, segnali importanti dalle nazionali

Il primo ha lasciato il segno nella sfida tra Italia e Francia, procurandosi un calcio di rigore e dimostrando ancora una volta intraprendenza, personalità e capacità di creare pericoli negli ultimi metri. Una prestazione che conferma le potenzialità del giovane talento e che potrebbe rappresentare un ulteriore punto di partenza in vista della prossima stagione e di questa attuale. Vergara ha ancora ampi margini di crescita e può diventare una risorsa importante per il Napoli.

Qualità ed esperienza al servizio degli azzurri

Segnali positivi sono arrivati anche da Kevin De Bruyne, a segno nella partita tra Turchia e Belgio. Il centrocampista ha confermato quanto possa essere determinante grazie alla sua visione di gioco, alla qualità nelle giocate e alla capacità di trovare la via del gol. Caratteristiche che possono fare la differenza in una squadra ambiziosa. Distanti per ora le voci sul Psv: il Napoli punta su di lui. E anche il mercato può attendere.