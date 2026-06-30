Rivoluzione nel calcio inglese: nasce Pro-Ref, dieci ex calciatori entreranno nel VAR

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Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, nasce il nuovo progetto Pro-Ref: la novità.

Il calcio inglese si prepara a una profonda trasformazione del proprio sistema arbitrale. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, la PGMOL, l'organismo responsabile della gestione degli arbitri professionisti, cambierà nome e diventerà Pro-Ref. Non si tratta soltanto di un nuovo marchio, ma dell'avvio di un progetto di riforma volto a rendere l'intero sistema più moderno, competitivo ed efficiente a partire dalla prossima stagione.

Ex calciatori in sala VAR: nasce il nuovo progetto Pro-Ref

Tra le principali novità previste dalla riforma figura la creazione di un unico gruppo di arbitri professionisti che comprenderà gli ufficiali di gara di Premier League e Championship, con l'obiettivo di aumentare la concorrenza interna e rendere più meritocratiche le designazioni. Inoltre, dieci ex calciatori professionisti hanno già iniziato il percorso di formazione per diventare Video Match Officials (VMO), entrando così a far parte delle squadre che operano in sala VAR. L'iniziativa punta a valorizzare l'esperienza maturata sul campo dagli ex giocatori, migliorando la qualità delle decisioni arbitrali e aprendo una nuova fase per il calcio inglese.