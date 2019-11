Rocchi amuleto: ha arbitrato 3 volte Roma-Napoli e hanno sempre vinto gli azzurri

Sarà Gianluca Rocchi l'arbitro di Roma-Napoli, in programma sabato alle 15:00 allo Stadio Olimpico. Ci sono 3 precedenti in cui Rocchi ha arbitrato le sfide tra Roma e Napoli, e in tutte e tre le occasioni si sono imposti i partenopei. Due volte per 1-0 in campionato (una a Roma e una a Napoli), a cui si aggiunge un 3-0 in Coppa Italia.

L'ultima partita della Roma arbitrata da Gianluca Rocchi è stata Roma-Spal, giocata il 16 marzo 2019. In totale, Rocchi ha arbitrato la Roma in 41 occasioni: 40 in campionato ed una in Coppa Italia. 16 le vittorie per la squadra giallorossa, 12 i pareggi e 13 le sconfitte (una delle quali proprio in Coppa Italia e proprio con il Napoli). Ben 10 di queste vittorie sono arrivate all'Olimpico, così come due pareggi e 5 sconfitte.

Rocchi ha arbitrato il Napoli 32 volte in Serie A (37 in totale): i partenopei hanno ottenuto 15 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte. In particolare, in trasferta sono arrivate 9 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte.

Sono ben 97 i cartellini gialli sventolati da Rocchi verso un calciatore giallorosso; 5, invece, le espulsioni comminate alla Roma. Del Napoli, invece, ha ammonito 70 calciatori, sventolando un solo cartellino rosso.